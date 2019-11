Vördur (11/2019)

20. september ble Vördur overlevert fra Vard Aukra og Vard Brattvaag til Gjögur HF på Island. Tråleren er Vard Aukras byggenummer 894, og designet er av type Vard 8 08.

Vördur er en av syv trålere Vard Aukra bygger for islandske redere, og en av tre de leverer nå i høst. Totalverdien på kontraktene er på rundt 700 millioner kroner. Konsernkollega Vard Brattvaag bidro til ferdigstillingen av Vördur.

FORNYER FLÅTEN

Ytterligere fire fartøy gjenstår i serien. Gjögur HF skal også få levert byggenummer 895, Askell. Det tradisjonsrike islandske rederiet bytter dermed ut begge sine gamle fartøy med to nye Vard-båter.

– Gjögur er opptatt av å tilby produkter av høy kvalitet og et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi tror dette prosjektet vil være av verdi for både Vard og de islandske selskapene som er involvert, sier CEO Ingi Jóhann Gudmundsson i en pressemelding.

Byggenummer 893, Hardbakur, skal til Utgerdarfelag Akureyringa, mens Skinney-Thinganes skal få levert byggenummer 896 (Steinunn) og 897 (Thinganes).

KLASSE

DNV GL har klasset fartøyet med følgende notasjoner: + 1A1, stern trawler, E0.

MASKINERI

Maritime Motor/Maras Velar har levert de to hovedmotorene av type 6EY17W, som yter 290 kW ved 1350 o/min. Finnøy Gear & Propeller AS har levert girsystem og propellanlegg. En hjelpemotor av type Scania DI13 (KC) HCM534CDE-22 på 374 kW, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Thrustere og el-motorer til thrusterne, er levert av Bergen Dieselcontact AS.

DEKK

Vinsjene om bord er levert av Seaonics, deriblant en 16 tonns trålvinsj, to gilsonvinsjer på 15 tonn hver, ankervinsj og multifunksjonsvinsj. Aukra Maritime har levert en ADK25-dekkskran, med følgende kapasiteter: 2t/10m – 3,5t/5,5m. Frysesystem for fiskelast er levert fra Teknotherm. Gangveier er levert av Gurskøy.

INNREDNING

Komplett innredning samt bysseløsning er levert av Norwegian Marine Interior AS. Utvendige dører er levert av Libra Plast AS. Ventilasjonssystem er installert av Vard Accommodation.

ELEKTRONIKK

Vard Electro AS har sørget for elektrisk installasjon samt installasjon av elektronikk og Vards SeaQ-system. Navigasjons-/fiskeletingssutstyr fra Furuno Norge AS er installert av Vard Electro AS.

DIVERSE

Kabel- og rørgjennomføringer er levert av Roxtec AS. Maritim Motor AS har levert Vibracon.