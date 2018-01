Voyager (01/2018)

Snurperen/tråleren Voyager ble 1. oktober 2017 overlevert fra Karstensens Skibsværft A/S til Voyager Fishing Co. Ltd., Nord-Irland. Fartøyet er verftets byggenummer 434. Salt Ship Design AS står for designet, i samarbeid med rederi og verft.

Voyager er det hittil største fartøyet Karstensens har bygd, og den hittil bredeste pelagiske båten i verden. Ved levering var skipet også den største RSW-tankbåten i operasjon i Nordsjøen og rundt de britiske øyer. (Snurper/tråleren Ruth, omtalt i MM 05/16, har større RSW-tanker, men er ikke like bred eller dyp). I tillegg er dette det første fiskefartøyet Salt Ship Design fra Stord har designet.

FLERE NYVINNINGER

Med Voyager presenterer det danske verftet flere andre nyheter og nyvinninger. Medeier og skipsingeniør Tage Rishøj skriver til Maritimt Magasin at dette er første gang de har brukt NV 36-stål i stedet for ordinært stål. NV 36 blir blant annet brukt i offshoreskip og marinefartøy. Voyager er også verftets første med tre forskjellige RSW-kjøleanlegg, det første fiskefartøyet med bokskjølere i eget rom, og eget “hus” på toppen av styrehuset (kalt skiboks), første med vannballastbehandlingssystem fra Wärtilä, og det første fartøyet med dagtanker og settlingsstanker fremme i maskinrommet.

PELAGISK SUKSESS

Det er full ordrebok og god aktivitet hos Karstensens Skibsværft i Skagen. Særlig skotske og irske redere har benyttet seg av ringnotbåter/pelagiske trålere fra det danske verftet de siste årene. Voyager Fishing Company, som i oktober i fjor fikk levert nye Voyager, er nordirsk. I 2010 bygde Karstensens også deres forrige båt. Per desember 2017 har verftet to norske kunder i ordrelisten: den knapt 80 meter lange tråleren Rav skal til Peter Hepsø Rederi på senhøsten 2018, og Odd Lundberg AS får et nytt fartøy sommeren 2019.

KLASSE

Voyager er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, ICE–C, Fishing vessel (S).

MASKINERI

Fremdriftspakken er levert av MAN. Hovedmotoren yter maksimalt 7200 kW ved 750 o/min., og er av type 12V32/44CR-TI. Akselgenerator av type Cummins DSU på 3500 kW, er levert av Cummins. For forsyning av ekstra elektrisk kraft, er fartøyet utstyrt med to hjelpemotorer av type Caterpillar C32 som produserer 940 ekW hver. I tillegg er det en seperat havne-/nødgenerator på 238 ekW, av type Caterpillar C9. Brunvoll AS har levert to thrustere på 1400 kW hver, av type FU-74-LTC-2000.

DEKK

Dekksutstyret består blant annet av to trålvinsjer med 91 tonns kapasitet, en topplinevinsj på 71 tonn, to snurpenotvinsjer på 32 tonn, tre nottromler, to fiskepumper, en capstan og en ringnål. Dekkskraner og hydrauliske vinsjer er leverte av Karmøy Winch AS. Det er montert 13 RSW-tanker, med en samlet kapasitet på 3177 m3. RSW-systemet består av tre Frio Nordica på 1100 kW hver, tre sirkulasjonspumper med kapasitet på 800 m3 i timen, to kondenspumper med kapasitet på 270 m3 i timen, og et Cflow sirkulasjonssystem. Vakuumsystemet, fire kompressorenheter på 66 kW hver og to tanker på 4200 liter hver, er levert av Cflow AS.

INNREDNING

Innredningen om bord er levert av Maritime Montering AS, som også har levert møbler sammen med Ekornes. Styrehusstoler er levert av Nor-Sap AS, og bysseutstyr er levert av Beha-Hedo AS. Det er trimrom, hospital, kaffebar, oppholdsrom/dagligstue, stort messeområde, og bysse med seperat fryserom om bord.

DIVERSE

Sirm UK har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, blant annet JRC X-band radarsystem, JRC Navtex, Trax kartplottersystem, Navitrom autopilot, Simard gyrokompass, Sailor bredbåndsystem og GMDSS-system, og komplett JRC ECDIS-system. Barry Electronics har levert alt fiskeletingsutstyr.