Wind of Change (07/2019)

27. april ble Wind of Change overlevert fra tyrkiske Cemre Shipyard til Louis Dreyfus Armateurs S.A.S. (LDA), Frankrike. Fartøyet er designet av Salt Ship Design AS, og er verftets byggenummer 57.

Wind of Change er LDA sitt nyeste fartøy konstruert for vindfarmsupport/offshore vind. Nybygget er under langtidskontrakt med Ørsted, og skal operere på vindfarmene Borhkum Riffgrund 1 og 2 samt Gode Wind 1 og 2 utenfor den tyske kysten. LDA har et skip til i bestilling ved samme verft. Dette får etter det Maritimt Magasin kjenner til navnet Wind of Servitude, og fartøyet har allerede kontrakt med Ørsted.

DP2

Wind of Change har plass til 65 teknikere som skal ut på vindfarmene, i tillegg til et mannskap på 25. Fartøyet er utstyrt med avanserte personelloverføringssystemer, som teleskoptårn, aktivt bevegelses-

kompensert gangvei, et spesielt boarding-arrangement og passivt anti-rullesystem. Systemene gjør det mulig å fortsette operasjoner under heftige værforhold. Fartøyet skal kunne takle vind på opptil 20 meter per sekund, tre meter høye bølger og havstrømmer på opp til to knop.

KLASSE

Fartøyet er klasset av Bureau Veritas. Skipet seiler under fransk flagg.

MASKINERI

Fremdriften er dieselelektrisk, med fire MAN-drevne generatorer som hver utvikler 1536 ekW ved 1000 o/min pluss en 200 kW nødgenerator fra Lindenberg. Disse gir strøm til to azimuththrustere fra Schottel på 1600 kW hver. Schottel har også levert to 1400 kW tunellthrustere og en inntrekkbar thruster på 880 kW. Alle skipets elektriske systemer og motorer har blitt levert av ABB, og motorovervåkings- og automatiseringssystemene er levert av Valmet Marine Automation.

DEKK

TTS AS har levert en kran på dekk med 3 tonns kapasitet ved 22,5 meter. Heila har levert offshorekran av type HLM25-3S og forsyningskran av type HLM5-1S. Uptime AS har levert aksessløsning. Leveransen består av en aktivt bevegelseskompensert gangvei i tillegg til en justerbar pidestall som skal integreres mot fartøyets heistårn. Leveransen muliggjør tilpasset personell- og godstransport fra fartøyets forskjellige dekk opp gjennom heisen, og videre gjennom gangveien til vindturbinens plattform.