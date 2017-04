Windea Leibniz (04/2017)

Windea Leibniz ble 28. februar overlevert fra Ulstein Verft AS til Bernhard Schulte Offshore (BS Offshore), Tyskland. Serviceoperasjonsskipet er verftets byggenummer 310, og design er av type SX175 fra Ulstein Design & Solutions AS.

Windea Leibniz er rederiet BS Offshore og finansieringsselskapet ICBC Leasing sitt andre serviceskip til offshorevindindustrien. Skipet er kalt opp etter den tyske matematikeren, filosofen og fysikeren Gottfried Wilhelm von Leibniz, som i det 17. århundre kom med ideen til å bruke vindkraft for å drive pumper.

BRUKES TIL EFFEKTIVE SERVICEOPPDRAG Etter dåpen satte nybygget kursen for vindfarmen Sandbank utenfor Tyskland. Der skal skipet fra april av jobbe for Siemens Wind Power Service, og være med på å sikre produksjonen av fornybar energi fra 72 vindturbiner.

Serviceoperasjonsskipet skal være en påliteleg og bærekraftig plattform for vindfarmoperasjoner og vedlikeholdsstøtte, overnatting og transport av teknikere, og gir svært trygg og stabil tilgang til offshoreinstallasjoner.

SKRYTER AV DESIGNET – Fartøyet er utstyrt med X-Stern, som gjør at det kan ligge på posisjon med hekken mot været. Det prisvinnende søsterskipet Windea La Cour, som har jobbet på den nederlandske Gemini-vindfarmen siden august, har allerede bevist at X-Stern gjør at skipet er velegnet i dårlig vær og kan være i arbeid lengre tid om gangen, sier Matthias Müller, adm. dir. i Bernhard Schulte Offshore, til Ulstein Verft sine nettsider. Skipet har redusert kraft- og drivstofforbruk mens det ligger på DP ved siden av vindturbinen.

X-Stern og X-bow er, sammen med det integrerte, likestrøms hovudkraftsystemet med variabel turtallskontroll av dieselmotorene og propellsystemene, selve kjernen i designet. Dette, i kombinasjon med et eksoskatalysatorsystem, tilfredsstiller kravene til IMO-Tier3, som er de strengeste internasjonale miljøkravene.

DÅP Skipet ble døpt 2. mars i Ulsteinvik. Gudmor er Dai Ling, fra det kinesiske selskapet ICBC Leasing.

KLASSE Windea Leibniz er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, SF, E0, Offshore Service Vessel, DYNPOS AUTR, CLEAN DESIGN, COMF-V(3) C(3), DK(+), BIS, NAUT-AW, LCS-DC, BWM-T, HELIDK, Recyclable. Skipet seiler under tysk flagg, og hjemmehavn er Hamburg.

MASKINERI Hovedmotorer og dieselgeneratorer er leverte av Pon Power. Nødgenerator på 240 kW kommer fra Scania. Rolls-Royce Propulsion A Shar levert to azimuththrustere på 1500 kW hver, to tunnelthrustere på 1200 kW hver samt kontrollsystem for thrusterne. Det elektriske fremdriftssystemet Bluedrive PlusC er levert av Siemens. Systemet skal senke driftskostnadene ved å kutte motortiden på nominelt turtall, og redusere antall påkrevde elektriske komponenter. Utslippet er redusert ved å optimalisere forbrenningen.

DEKK Kraner på dekk er levert av Red Rock Marine AS. Helikopterdekk er levert av Maritime Products AS. Mare Safety AS har levert MOB, livbåter og daviter. Teleskopisk gangvei er levert av Uptime International AS.

INNREDNING Windea Leibniz er innredet for et mannskap på 60 personer, der alle har egen lugar. 40 av enkeltlugarene er tilegnet teknikere. Personheis er levert av Thyssenkrupp Elevator AS. Bysse er levert av Mare Safety AS. SSG AS har levert garderobe- og verktøyskap samt verkstedbenker.