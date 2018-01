World Dream (01/2018)

World Dream ble 26. oktober 2017 overlevert fra Meyer Werft Papenburg i Tyskland, til Dream Cruises, Hong Kong. Fartøyet er verftets byggenummer 712.

World Dream er Dream Cruises sin andre storsatsing på det hurtigvoksende asiatiske cruisemarkedet. Genting Dream (MM 02/17), også det bygd hos tyske Meyer Werft, ble levert i november 2016. World Dream ble opprinnelig bestilt for Star Cruises, verdens tredje største cruiserederi. Eierne, Genting Hong Kong, bestemte seg senere for at deres nyoppstartede Dream Cruises skulle ha det, for deres eksklusive Asia-cruise.

PÅ FØRSTE KLASSE

Rederiet kaller seg “Asia’s luxury cruise line” og har lagt sin ære i at World Dream og søsterskipet skal utgjøre den ultimate luksus- og komfortopplevelsen innen asiatisk cruise. Hvert skip har en estimert kostnad på 960 millioner dollar. Med sine drøye 335 meter, er World Dream et av verdens største og mest romslige cruiseskip. Selv om skipet har “World” i navnet, skal det altså seile kun i Asia. I vintersesongen går skipet fra Hong Kong til Vietnam eller Singapore, og på kortere Weekend Island Wandering-turer til mindre øyer.

EGEN UBÅT

Om bord finner man blant annet 35 ulike restaurant- og barkonsept, bowlinghall, klatrehall, store utendørs bassengfasiliteter, kino/teater/underholdningsavdeling med plass til 999 personer, og et av verdens største spa-anlegg til sjøs. Lugarene finnes i mange størrelser og prisklasser, og 75 prosent av de har egen balkong. Flere ulike suiter, med eget VIP-område, er også tilgjengelig.

Som ekstra trekkplaster har skipet en ubåt om bord, som kan ta med seg fire passasjerer av gangen, helt ned til 200 meters dybde.

DÅP

Cruiseskipet ble døpt 17. november, med Puan Sri Cecilia Lim som gudmor. Lim er direktør for Star Cruises Travel Service Pte Ltd.

KLASSE

World Dream er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Passenger ship BIS BWM(T) HELDK LCS(DC). Fartøyet seiler under bahamansk flagg, og hjemmehavn er Nassau.

MASKINERI

Hovedgeneratorer er tre av type 12V48/60B /CR og to av type 14V48/60B /CR, alle levert av MAN Diesel & Turbo SE. Nødgenerator av type 3516 kommer fra Caterpillar Inc. ABB Oy har levert propellanlegg. Brunvoll AS har levert fire thrustere av type FU115. Forskjellige kjeler er levert av Alfa Laval Aalborg Oy.