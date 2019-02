Zephyr (02/2019)

19. desember 2018 ble Zephyr overlevert fra Gazelle Technology AS/Hukkelberg Boats AS til Mowi ASA. Båten er av type Flying Fish 30Z Seawork Shuttle, og er verftets byggenummer 11.

Gazelle Technology har i samarbeid med Hukkelberg Boats (Brødrene Hukkelberg) levert Zephyr, en helt ny båttype til Mowi ASA. Båten skal brukes på oppdrettsanlegget ved Krabbestig utenfor Måløy.

TILPASSET HAVBRUK

– Ideen har vært å lage en kompakt og sikker personellbåt på 8 meter som fortsatt har de samme tekniske løsningene som de større Flying Fish-båtene. Gjennom god dialog med Mowi ASA har en utviklet praktiske detaljer og arrangement som er tilpasset havbruk, forteller Øyvind Hukkelberg, leder for Hukkelberg Boats AS.

NØYE UTTENKT

Skroget er basert på linjene og konstruksjonen til de større redningsbåtene. Et svært robust design i aluminium med dyp V-bunn og sprøytet polyuretan fender på sidene. Overbygget er laget i kompositt og rommer seks sitteplasser, samt ekstra sittebenker i forkabin. Fire av sitteplassene er av type Recaro Solent med luftdemping for ekstra komfort til mannskapet. Videre har man fokusert på godt utsyn fra styreposisjon, ergonomisk utformet dashbord og godt inneklima.

MODULBASERT

Båtkonseptet er modularisert og kan bygges i lengder opp til 11,5 meter og utrustes med forskjellige kombinasjoner av skrog og overbygg. For fremdrift kan en velge single eller twin vannjet, hekkaggregat eller utenbordsmotor. Bruksområder er personelltransport, inspeksjon /ROV, lette dykkeoppdrag (LDC), redning, brann og patrulje.

STOR INTERESSE

Flying Fish serien inngår nå i Hukkelberg Boats sitt produkt-

utvalg, sammen med Springer og HB-båtene. Øyvind Sommer Hukkelberg sier det er stor interesse for konseptet og at ny kontrakt på et tilsvarende design, allerede er signert.

MASKINERI

Båten har twin installasjon, og i maskinrommet står det to Nanni dieselmotorer, som er koblet til hver sin Hamilton vannjet. Diesel-motorene er levert av Nogva Motorfabrikk AS, mens vannjetene er levert fra Progress Ingeniørfirma .

DIVERSE

Arrangementet er designet med walk-around løsning og mulighet for entring i baug, hekk og styrbord side. På akterdekket er det montert en 12V kapstan for mindre oppgaver. Det er montert redningsnett for å plukke opp nødstedte fra sjøen. I innredningen er Recaro-setene levert og installert av Brødrene Hukkelberg AS. Elektrisk arbeid og elektronisk utstyr kommer fra Midsund Elektro AS.