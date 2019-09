Zephyr (09/2019)

I september ble Zephyr overlevert fra Larsnes Mek. Verksted til Zephyr Fishing Company Ltd. Lerwick, Shetland.Designet er av type ST-125 fra Skipstek-

nisk. Båten er verftets bnr. 63.

Den pelagiske tråleren Zephyr er rederiets tredje nybygg med design fra Skipsteknisk. Nye Zephyr har en lengde på 75,4 meter og et lasterom på 2465 kubikk. Bygget erstatter det 72,8 meter lange gamleskipet med samme navn.

SAMARBEID

Designet er spesialtilpasset av Skipsteknisk, i tett samarbeid med rederi og verft. Kjølesystem for fisk og tilhørende pumpesystemer er innrettet for hurtig og effektiv avkjøling og smidig håndtering av fisk, som sikrer premium kvalitet og effektiv håndtering med minimal skade på produktet. Moderne løsninger og siste nytt innen skipsdesign og utstyr er benyttet, melder Skipsteknisk. Skroget er bygd hos verftets samarbeidspartner i Polen.

SHETLANDFLÅTEN VOKSER

Zephyr er en av tre pelagiske fartøy som blir levert til redere på Shetland i år. 69,90 meter lange Adenia til Adenia Fishing Company er designet av Salt Ship Design, og bygges av Astilleros Zamakona. Charisma er en 75-metring som bygges av Karstensens Skibsværft for Charisma Fishing Company.

DÅP

Zephyr ble døpt 24. august på Larsnes. Gudmor til nybygget er Kathleen Irvine.

– Vi er glade for å kunne bygge en toppmoderne pelagisk tråler til Shetland. Og dåpen var svært flott. Det ble flydd inn 112 shetlender i to privatfly for å være med. Vi forsto at dette er en viktig båt for lokalsamfunnet på Whalsay, sier Jarle Gunnarstein, direktør på Larsnes Mek. Whalsay er en av Shetlandsøyene, med et innbyggertall på like over 1000 mennesker. 112 av dem var altså til stede under dåpen på Larsnes.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Wärtsilä 12V32, som yter 6960 kW. Propellanlegg av type WCP 4G1095 og gir av type SCV 95-P63 er også fra Wärtsilä. DH Marine har levert Caterpillar hjelpemotorer av type C32 (2x940 ekW), C18 (565 ekW), C7.1 (178 ekW) og C9.3 (300 ekW) samt nødgenerator av type C7.1 (138 ekW). Brunvoll har levert to thrustere av type FU 74-LTC-2000 på 1300 kW hver.

DEKK

Kamøy Winch har levert en stor pakke dekksutstyr, som trålvinsjer, nettrommer, flåvinsj, fiskepumpekran, notvinsj og hjelpevinsj. Dekkskraner av type M320364 er også levert av Karmøy Winch. Fiskepumpe er levert fra Seaquest. MMC First Process har levert fiskehåndteringsutstyr. Trålblokk kommer fra Brødrene Markussen. MOB-båt av type FRB 610 60hk er levert fra Palfinger Marine, og davit av type RDA22 er levert fra Red Rock.

INNREDNING

Komplett innredning er levert av R&M Ship Interior AS, blant annet innredningspaneler, sofaer og stoler fra Ekornes og bysseutstyr fra Mare Safety. Fra Rovde Møbel&Design er det levert platemøbler. Utvendige dører er levert av Libra Plast. Jets har levert vakuum toalettsystem.

ELEKTRONIKK

Elektrisk installasjon er utført av HG Teknikk, som også har levert callingsystem fra Vingtor Zenitel, brannalarm fra Tyco og lysarmatur fra Glamox. Hovedtavler, nødtavle, THD-filter og div. omformerere er levert av Austevoll Elektro.