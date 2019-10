8. juni 1967 - Da Israel angrep USA

8. juni 1967 ble det amerikanske spionskipet USS Liberty angrepet i internasjonalt farvann nord for Sinaihalvøya, 47 kilometer nordvest for den egyptiske byen El Arish.

I en og en halv time forsøkte kampfly og motortorpedobåter å senke det 10.680 tonn store skipet og drepe hver eneste medlem av det 294 mann store mannskapet.

Det helt spesielle med dette angrepet på et amerikansk marineskip og amerikanske sjøfolk, var at ordren om det morderiske angrepet kom fra den amerikanske presidenten, Lyndon Baines Johnson.



ANGREPET

13.58 Tre umerkede Dassault Mirage III jagerfly angriper Liberty. En rakett treffer like under broen. I tillegg til å avfyre raketter, har flyene hver to 30 millimeter kanoner og i tillegg maskingevær.

De fire .50 maskingeværene om bord i Liberty blir skutt i filler og så blir de som betjener dem.

Flagget blir skutt i fillebiter, men det digre flagget som vanligvis heises på 4. juli kommer opp. Det er klarværsdag og umulig for en pilot å ikke se hvilket flagg det er.

Men det amerikanske flagget stopper ikke Mirage-flyene for å fortsette angrepet.

Etter at maskingeværene er tatt ut går man til angrep på alle skipets antenner og broen med varmesøkende missiler.

Det er viktig at Liberty ikke skal kunne sende noen meldinger. I tillegg til å ødelegge antennene “jammer” flyene alle signaler.Jamming er forstyrrelse, blokkering eller fastlåsing av for eksempel radiosignaler. Flyene hadde kunnskap om alle de hemmelige frekvensene Liberty brukte.



MOTORTORPEDOBÅTER ANGRIPER

14.24 Tre 62 tonn isaraelske motortorpedobåter ankommer og angriper Liberty i formasjon. De avfyrer fem tyskbygde torpedoer mot skipet. En treffer på styrbord side og går rett inn i etterretningsrommet. 25 mann blir drept. Et hull i skipssiden på 12 meter i bunnen og 7 meter i vannlinjen åpner seg og store mengder sjøvann sprøytes inn. Hadde torpedoen truffet kjelene ville skipet gått til bunns uten overlevende.

Chiefen om bord i Liberty, George Golden, fylte tankene på babord side med sjøvann og unngikk at skipet kantret. Skipet lå nå tungt i vannet uten mye fribord, men man overlevde. Ved hjelp av kryssfinerplater tettet han hullet.

Kapteinen gav beskjed om å forlate skipet, men mannskapene på de israelske MTB-ene skjøt metodisk med maskingevær alle som prøvde å redde seg. Det var rent drap. Alle redningsflåter ble skutt i stykker eller satt i brann med napalm. I førti minutter skjøt MTB-ene på Liberty med panserbrytende prosjektiler.

Hele tiden var det fly som skjøt med kanoner og raketter og kastet napalm over skipet.

