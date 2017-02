Amundsen var først på Nordpolen også

Alle vet at Roald Amundsens ekspedisjon var den første som nådde Sydpolen. Ikke alle vet at hans egentlige mål var Nordpolen. Enda færre vet at hans ekspedisjon i 1926 var den første som nådde helt frem til Nordpolen.

I denne artikkelen punkterer Vidar Lund en gang for alle de seiglivede mytene om at Cook, Peary eller Byrd skal ha nådd Nordpolen først. Les hele historien i Maritimt Magasin Historie nr. 01-2017 i salg fra 20. februar.





Bladet distribueres gjennom Bladcentralen i Norge og Interpress i Sverige og Danmark. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.