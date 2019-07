Bergen sentrum i ruiner

20. april 1944, på den tyske fører Adolf Hitlers 55 års dag, skjedde en kjempeeksplosjonsulykke i Bergen. Den hollandske frakteskuten Voorbode med 120 tonn sprengstoff gikk i luften og forårsaket enorme menneskelige og materielle skader i Vestlandets hovedstad.



Klokken er fem minutter over åtte om morgenen den 20. april 1944, da de to mekanikerne Lauritz Sletten og Lars Hamre ror ut til Voorbode for å reparere en maskinskade. Etter et kvarters tid får de snakket med maskinisten og forteller at de er fra firmaet Sletten & Jensen og skal fikse skaden. I det de skal gå ned i maskinen kjenner de en skarp svovellukt og det tyter røyk opp gjennom et mannhull foran broen.



Det blir slått alarm og maskinisten springer over rekken og om bord i frakteskuten Krosdøl, som ligger innenfor Voorbode. Maskinisten fortsetter innover kaien uten å slå alarm til andre. Sletten følger etter, mens Hamre stuper i sjøen på babord side.



NOE ER GALT

Om bord i Krosdøl begynner man å forstå at noe er galt om bord i Voorbode. Røyk stiger opp i forkant av broen. Røyken blir sett av mange, og folk i husene rundt stimler til vinduene for å se hva som er i gjære.



Det kommer en smell fra Voorbode, svart røyk velter opp og et mannlokk kastes til værs. Nå begynner kokken på Voorbode å gaule og rope at folk må komme seg bort, båten er lastet med sprengstoff. Plutselig begynner sjøfolk, krigsfanger og tyske vakter å løpe det de kan i fullt firsprang mot Bradbenken.



På Nordnes på den andre siden av Vågen ser folk røyken. Alle er nysgjerrige på hva som foregår, noe kan du lese mer om i Maritimt Magasin Historie nr 03-2019, i salg fra 11. juli.







Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge, Sverige og Danmark. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin Historie mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.