Hjelper dere tsjekkerne, tar vi Finnmark

Året var 1968, Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia. Og beskjeden fra russerne til NATO var helt klar: Hvis dere hjelper tsjekkerne, tar vi Finnmark.

Det er fortellingen fra Ole-Erik Mollan. Født i Verran i Nord-Trøndelag, nå bosatt i Steinkjer, og med en lang karriere så vel til sjøs som i Forsvaret bak seg.

Blant annet som leder for plottet ved Felles hovedkvarter for Nord-Norge i bunkeren på Reitan i Bodø, der han gjennom noen hektiske dager i 1968 fikk være med på et storpolitisk spill, som omfattet både ubåter liggende klar i norske farvann, sovjetiske landgangsfartøy i standby utenfor kysten av Nord-Norge og andre forberedelser til det som kunne ha blitt en sovjetisk invasjon av våre nordligste områder.

Høy spenning langs grensa

Før vi går tilbake til Mollans fortelling – som i seg selv er fargerik og spennende: Det var virkelig en anspent situasjon i nord noen hektiske dager sommeren 1968. Det var en stor styrkeoppbygging, ikke minst med en stor mengde tanks som samlet seg langs grensa i Sør-Varanger, det ble fløyet inn en stor mengde fly til Koshkayavr flyplass, og det ble registrert et noe større antall overflatefartøy enn vanlig både i nord-norske farvann og i Norskehavet.

Frykten var at det kunne komme en invasjon av Finnmark, og trusselen var så alvorlig at den ga grunnlag for et møte i Stortingets utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. Det fant sted mandag 10. juni, og i utgangspunktet var referatet fra møtet holdt hemmelig. Les hele historien i Maritimt Magasin Historie nr. 03-2018, i salg fra 14. mai.





Bladet distribueres gjennom Bladcentralen i Norge og Interpress i Sverige og Danmark. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin Historie mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.