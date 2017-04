Hvor selges Maritimt Magasin Historie?

Vi får jevnlig spørsmål om hvor det er mulig å kjøpe bladet. Maritimt Magasin Historie selges nå i hele Skandinavia og har vært en suksess over all forventning. Siden lanseringen i 2015 har vi mottatt veldig mye skryt for den høye kvaliteten på artiklene og de digitalt fargelagte fotografiene fra blant annet Mads Madsen i Danmark. Både den vanlige leser og fagmiljøet har trykket Nordens eneste historieblad med fokus på maritim historie til sitt bryst.



Noen av Nordens fremste maritime skribenter som Jon Michelet, Philippe Bohström, Mauritz S. Mortensen, Roald Evensen, Bård Kolltveit, Vidar Lund og Ulf Blom har bidratt til at Maritimt Magasin Historie er blitt en suksesshistorie.



– Etter flere tilbakemeldinger fra våre lesere som vil ha mer av de unike historiene du ikke får andre steder har vi i år økt fra fire til seks utgivelser, sier Kim Idar Giske, redaktør i Maritimt Magasin Historie



Maritimt Magasin Historie distribueres gjennom Bladcentralen, Norges største distributør av blader, og selges i de viktigste kjedene over hele landet. Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel.



I Sverige og Danmark distribueres bladet gjennom Interpress. Maritimt Magasin Historie selges i Pressbyrån i Sverige, og i følgende butikker i Danmark:

Utsalgssteder i Danmark: Butikk Gate Postnr. Sted 7-Eleven/DSB Bernstorffsgade 9999 1577 København V 7-Eleven/DSB Østerbrogade 240 2100 København Ø Min Købmand Tisvildeleje Hovedgaden 53 3220 Tisvildeleje Havnekiosken Amtsvejen 2 3390 Hundested Rådhuskiosken Snellemark 34 3700 Rønne Torvekiosken Nexø Sønder Hammer 2C 3730 Nexø Kiosken Kirkegade 12 3770 Allinge Bladcentralen Smedelundsgade 6 4300 Holbæk Staxens Bøger & Papir Hovedgaden 56 4652 Hårlev Kvikevitten Jernbanegade 5 4660 Store Heddinge 7-Eleven/DSB Banegårdspladsen 2 4800 Nykøbing F City Kiosken Store Kirkestræde 11 4800 Nykøbing F Løjtoftevejens Kiosk Løjtoftevej 74 4900 Nakskov 7-Eleven/DSB Østre Stationsvej 27 2 5000 Odense C Center Kiosken Vollsmose Alle 10 5240 Odense NØ Meny Vestre Engvej 2 5400 Bogense Telegramhallen Østergade 52 5900 Rudkøbing Munkebo Kiosk Palme Alle 2 6000 Kolding Petit Tobaksforretning Jernbanegade 33 6400 Sønderborg 7-Eleven/DSB Jernbanegade 39 6700 Esbjerg Meny Blåvandsvej 26 6857 Blåvand Spar Parallelvej 68 6960 Hvide Sande Min Købmand Bjerregård Kirksvej 2 6960 Hvide Sande Treldevejens Kiosk Treldevej 48 7000 Fredericia BT Centralen Gothersgade 4 7000 Fredericia Bladcentralen Birketorvet 3 7200 Grindsted Superkiosken Niels Kjeldsens Vej 24 7500 Holstebro Sturevejs Nærkøb Struervej 18 7500 Holstebro Meny Vesterhavsgade 44 7700 Thisted Bøger og Papir Algade 10 7900 Nykøbing M Centerkiosk Kirketorvet 3 8310 Tranbjerg J Center Kiosk Østergade 20 B 8450 Hammel Galten Kiosk Nørregade 10 8464 Galten Rutebil Kiosken Banegårdspladsen 4 8800 Viborg 7-Eleven/DSB John F.Kennedys Plads 3 9000 Aalborg Meny Otto Mønsteds Vej 1 9200 Aalborg SV Central Kiosken Havnegade 1 9500 Hobro Renés Vin & Grønttorv Østergade 2B 9690 Fjerritslev

Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin Historie mangler! De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.