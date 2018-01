KNM Narvik – Norges største museumsgjenstand

Fregatten KNM Narvik gikk i 2007 sin siste tur i operativ tjeneste for det norske Sjøforsvaret og NATO. Skipet var bygd for den kalde krigen og var i utgangspunktet et rent antiubåtfartøy. Etter om lag 800.000 nautiske mil (nesten 1,5 millioner kilometer) i utseilt distanse gjennom 41 års tjeneste ble fregatten i Oslo-klassen Norges største museumsgjenstand. Et av verdens mest komplette og best bevarte museumsfartøy.

KNM Narvik var sammen med de andre norske fregattene svært viktig for både Norges strategiske betydning og for NATO og USA under den kalde krigen. KNM Oslo, KNM Trondheim, KNM Bergen og KNM Stavanger var søsterskipene i Oslo-klassen, og KNM Narvik var den siste av de fem fregattene som ble tatt ut av aktiv tjeneste i 2007.

