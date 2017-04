NY SERIE: Hitlers cruiserederi

Hitlers cruiserederi startet sine første seilinger i 1934 og hadde sin siste seiling i 1939. En kort periode, men rederiet gjorde et uutslettelig inntrykk i samtiden og navn på noen av skipene lever i film og bøker den dag i dag.28. november 1933 opprettet man Kraft durch Freude (Kraft gjennom glede), populært kalt KdF. Organisasjonen stelte med ferier, vandreturer, badehotell, reiser på land og sjø, konserter og underholdning for de brede masser og mye annet. I sin tid var KdF verdens største reisebyrå.Interessen for en reise med et KdF-skip var enorm. Norske fjorder var også da et populært reisemål, og i begynnelsen av 1935 er ventelistene lange som uår. For å gjøre reisene enda mer attraktive kjører man opp med nye eksotiske reisemål.