Panserkrysseren Askold

I det det nittende århundre gikk mot slutten ekspanderte den keiserlige russiske marine stort. Flåten ble den tredje største i verden bare slått i størrelse av britiske Royal Navy og Frankrikes marine. Russiske verft klarte ikke å møte etterspørselen og en del skip ble bygd i utlandet. Særlig benyttet man seg av verft i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA og Danmark. Ett skip utmerket seg med en spesiell silhuett, den pansrede krysseren Askold, som hadde fem skorsteiner.

Den spesielle silhuetten til Askold, fikk britiske gaster til å gi henne utnavnet “Packet of Woodbines”, etter de tynne britiske sigarettene som store deler av britisk arbeiderklasse røykte. I 1898 bestemte den russiske marine seg for å bestille tre pansrede kryssere i utlandet. Varyag ble bestilt fra William Cramp and Sons i Philadelphia i USA. Bogatyr fra Vulcan Stettin i Tyskland og Askold fra Krupp-Germaniawerft i Kiel, også i Tyskland.

Askold fikk navn etter vikingprinsen Askold, som grunnla den første vikingestaten i Russland med sete i Kiev i Ukraina. På norrønsk hette han Haskuldr eller Höskuldr, men det ble stavet Oskold, som etterhvert ble til Askold. Et moderne vikingskip med andre ord. Et annet land overgikk Russland, hvilket kan du lese mer om i Maritimt Magasin Historie nr 06-2018, i salg fra 29.oktober.







