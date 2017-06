Raidet på Alexandria

To italienske froskemenn nærmer seg det britiske slagskipet HMS Valiant en stille og bekmørk vinternatt i 1941. Britiske patruljebåter sirkler rundt i havnen helt uvitende om hva som foregår under vannet. Kaptein Luigi Durand de la Penne og Emilio Bianchi fra Decima MAS styrer en av de tre motordrevne torpedoene som forlot ubåten Sciré 15 meter under overflaten.

De la Penne og Bianchi har lykkes i å ta seg ubemerket inn i marinebasen i Alexandria gjennom torpedonettene. Når italienerne er så nær at de kan røre det grå stålskroget på slagskipet på 32.000 tonn dykker torpedoen plutselig ned 17 meter og slår hardt i havbunnen. De la Penne konstaterer raskt at en stålvaier har kveilet seg inn i torpedoens propell. Bianchi er sporløst forsvunnet. Ensom og bare meter fra slagskipet står de la Penne overfor valget om å avbryte angrepet eller å forsøke å buksere den tunge torpedoen mot Valiants skrog.