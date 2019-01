Skoleskipet med eget torpedorør

Et skoleskip med eget torpedrør må betegnes som en uvanlighet. ARA Presidente Sarmiento ble bygd som et skoleskip for den argentinske marinen i 1898 og var utstyrt med et torpedorør i baugen. Skipet fikk en lang tjeneste og i dag er det et museumsskip som kan besiktiges i Puerto Madero ikke langt fra hovedstaden Buenos Aires sentrum. Et staselig skip med både seil og motorkraft.



ARA er spansk og står for Armada de la República Argentina, på norsk blir det den argentinske marine.



Så var det også marinen som så at de trengte et skoleskip for å lære opp sine framtidige marineoffiserer. Man hadde tidligere hatt noen seilskip til opplæring, men de var ikke velegnet og marineledelsen bestemte seg for å få et skip spesialbygd for oppgaven til å utdanne nye offiserer.

Det ble bestemt at det skulle være et seilskip, men hun skulle også være utrustet med fire dampkjeler som drev en turbin, og kunne bunkre 300 tonn kull







