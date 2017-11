Stavangergutt grunnla den russiske marinen

Cornelius Kreutz var stavangergutten som ble russisk admiral og grunnla den russiske marine. Hans navn var egentlig Niels Olsen, trolig født 1655. Som 13-åring rømte han fra Stavanger med et nederlandsk skip. Et par år senere dukker han opp som fører av mindre nederlandske fartøyer, og da under navnet Cornelius Cruijs. Det nye navnet antas å stamme fra det norske Krossøy. Som skipper på små fartøyer gjorde han seg snart bemerket, blant annet da han befridde et nederlandsk handelsskip som var tatt som prise av et fransk piratskip.

Etter en tid dukker han opp som skipsbygger i Amsterdam, og det er her han blir oppdaget av Peter (I) den store, da denne kom for å lære om skipsbygging. Peter var en sammensatt figur. På den ene siden svært lærenem og lyttende, på den annen oppfarende og nådeløs. Cornelius skulle få oppleve alt. Peter ville nå hyre med seg skipsbyggere til sin nye hovedstad St. Petersburg som han hadde planer om å anlegge i et sumplandskap ved utløpet av Neva-floden



