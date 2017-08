Tordenskjolds ukjente nederlag

Året 1716 hadde vært Peter Jansen Wessels beste år noensinne. 24. februar var han blitt adlet av kong Fredrik 4. og fikk pynte seg med det ganske høylytte adelsnavnet Tordenskjold, et navn vi fremdeles kan høre gjenklangen av. Deretter kunne han nyte den enestående suksessen i Dynekilen 8. juli, da hans eskadre overvant en stor svensk orlogs- og forsyningsflåte med utstyr til kong Karl 12.s felttog i Norge, der han lå foran Fredriksten festning i Fredrikshald (Halden). Tordenskjold hadde praktisk talt reddet Norge på egen hånd.

Til gjengjeld ble året etter litt av et antiklimaks. Han led to godt publiserte nederlag som fikk negative følger for ham og karrieren hans, selv om det bare var midlertidig. Det ene nederlaget var angrepet på Nya Älvsborg festning utenfor Göteborg 14. mai, der hensikten hadde vært å utradere orlogs- og kaperbasen. Det andre var nederlaget i Strömstad 19. juli, der svenskene var i ferd med å bygge opp en orlogsbase og et opp-marsjområde mot Norge.

