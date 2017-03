2,7 milliarder til skipstunnel

Et av illustrasjonsbildene som ble sluppet av Stad skipstunnel i fjor høst. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre innkalte i dag til felles presskonferanse i Selje. Der kunne de presentere sin enighet om å starte byggingen av Stad skipstunnel.



Den totale kostnaden på skipstunnelen blir på 2,7 milliarder kroner, i følge tidligere utregninger. I en pressemelding kommer det frem at regjeringen og støttepartiene blar opp med 1,5 milliarder kroner i første planperiode (2018-2023) og 1,2 milliarder i andre del (2024-2029).



– Kystverket sier at det er realistisk med oppstart i første halvdel av 2019. Jeg har stor tro på at det blir vedtatt, sa Selje-ordfører Stein Robert Osdal til NRK tidligere i år. Kystverket har gått ut med en eventuell byggetid på tre til fire år.



Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet.