35 blir sagt opp

Hornstind ble i juni i år overlevert fra Fiskerstrand Verft til Torghatten Trafikkselskap AS. Foto: Uavpic.com

– Fiskerstrand Verft AS har vært gjennom betydelige økonomiske utfordringer og har blant annet besluttet å trappe ned skipsbyggingsaktiviteten til fordel for prioritering av virksomhet innen reparasjon, dokking, vedlikehold og ombygging av skip, skriver viseadministrerende direktør Olav Fiskerstrand i en pressemelding fra selskapet.



I forbindelse med den forestående nedbemanningen, har bedriften gjennomført en omfattende prosess og dialog med de ansattes organisasjoner og bedriftens avdelingsledere. Totalt er 35 personer berørt. Disse blir nå informert og vil bli sagt opp innen utgangen av november. Fiskerstrand Verft AS vil fortsatt være en stor arbeidsgiver med vel 90 ansatte pluss lærlinger, heter det i pressemeldingen.