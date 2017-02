35 millioner til rydding langs kysten

Nå kommer Klima- og miljødepartementet med 35 millioner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Søknadsfristen er satt til 16. mars, går det frem av en pressemelding fra departementet.– Plastforsøplingen av havet er en trussel mot det Norge skal leve av. Den truer livet i alle verdenshavene og matressursene i havet. Derfor er det så avgjørende å stanse forsøplingen og rydde opp der det mulig.Strandrydding er nå nærmest en folkesport i Norge, og vi ønsker å støtte opp om dette viktig frivillige arbeidet, sier klima og miljøminister Vidar HelgesenDet kan søkes om tiltak til både opprydding i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.Det kan blant annet søkes om penger til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av søppelet til godkjent mottak. Det gjelder også fjerning av eierløse fritidsbåter. I tillegg kan det søkes om forebyggende tiltak som for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningkampanjer, undervisningsopplegg og workshops.En del av pengene er øremerket et prøveprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter. Dette skal redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter.De som kan søke er frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak.Søknader kan rettes til Miljødirektoratet, som har mer informasjon om fremgangsmåten for å søke på sine nettsider www.miljødirektoratet.no