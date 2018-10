4,2 milliarder fra Røkke til verdens største havforskningsskip

Kjell Inge Røkke gir solid bidrag til bygging av verdens største forskningsfartøy. Illustrasjon: Rev Ocean.

Rev OCean ønsker å bygge verdens største havforskningsskip, og planen er at det skal være i drift fra 2021. På konferansen Our Ocean på Bali denne uken kunne adm. dir. Nina Jensen i Rev Ocean fortelle at selskapet og Kjell Inge Røkke vil legge inn 500 millioner doller, noe som tilsvarer 4,2 milliarder kroner til bygging av forskningsfartøyet Rev, samt til tre års drift.



VIKTIG VERKTØY

I en pressemelding hetet at skipetvil bli et viktig verktøy for å møte utfordringene for havet.



Forskningsskipet skal både drive forskning, og også ta med seg plastsøppel og brenne det om bord uten giftige utslipp. Det skal få en kapasitet på fem tonn plast i døgnet.



Skipet skal få plass til et mannskap på 30, og også 60 forskere. Det vil ha utstyr for å foreta målinger både i atmosfæren og helt ned til 6000 meters havdyp. ifølge Aftenposten.



Røkke har tidligere sagt av ideen om et slikt skip har utviklet seg over flere år, men de er blitt konkrete i løpet av det siste året. Han har også sagt at han selv ikke her tenkt å tjene en eneste krone på prosjektet, men at det skal være en måte å "gi noe tilbake til samfunnet" på.



SKIPET

Skipet som er under planlegging får navnet Rev, som står for "research expedition vessel". Det bygges av Vard; skroget i Romania og utrustningen skal skje i Brattvåg.



Skipet blir 181,6 meter langt, og fpr en toppfart på 17 knop. Det skal kunne kjøre nesten helt rundt ekvator, 98 prosent av denne strekningen, uten å tanke eller å lade den dieselelektriske motoren.



Rev blir ikke bare et forskningsskip, men også verdens lengste yacht, som også Røkke ifølge Dagens Næringsliv selv skal leie i ferier. Men charterinntektene fra ferierende skal bidra til å dekke kostnadene ved havforskningen og finansiere ny forskning.