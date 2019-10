Aamodt bestiller to nybygg fra Karstensens

Reder Carl Aamodt og partnere har gjennom tilknyttede selskaper bestilt to nye 36,00 meters snurrevadsfartøy hos Karstensens Skibsværft.



"Fartøjerne bliver to topmoderne, identiske søsterskibe, med alt indenfor det nyeste af maskineri, udstyr og udrustning. Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft", heter det i en pressemelding fra Karstensens.



Aamodt er i dag aktiv i både pelagisk- og hvitfisksektoren, som eier av en pelagisk tråler, samt to par-trålere/snurrevadsskp, med samme navn som de bestilte nybyggene. I hvitfisksektoren har Aamodt to skotske partnere, James Thores Jr og Scott Andrew Thores, som er aktive fiskere, og er helt sentrale i den daglige drift, kommer det frem av pressemeldingen.



Carl Aamodt startet sin karriere som 15 åring, med hyre på en reketråler.



Rederiet har hatt innflytelse i hele designfasen underveis, og det er lagt stor vekt på optimale arbeids- og plassforhold rundt redskapshåndteringen, oppbevaring av fangst og sikre sjøegenskaper.



Karstensens Skibsværft har med denne kontrakten hele 16 fartøy i ordreboken de kommende to årene.

Nye Havvon og Havfjord skal leveres i februar og mars 2021. Ordrene har en verdi på i overkant av 180 millioner NOK.



Hoveddimensjoner:



Lengde: 36,00 m

Bredde moulded: 9,50 m

Dybde sh.dekk: 6,55 m