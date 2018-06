Aas bygger brønnbåt til Skottland

Slik blir brønnbåten som Aas Mek. Verksted nå skal bygge for skotske Migdale Transport. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS i Vestnes har fått kontrakt på en ny brønnbåt til det skotske rederiet Migdale Transport Ltd. Dette er det første nybygget rederiet bestiller fra Norge.



Nybygget, som skal leveres ved årsskiftet 2019/2020, får designet AAS 1502 ST med en lastekapasitet på 1500 kubikkmeter.



Designet er en litt krympet utgave av design Aas har levert til norske redere tidligere. Lengden på nybygget blir 62,86 meter, og skroget skal leveres fra det tyrkiske verftet Atlas Tersanecilik Sanayi ve Ticaret.



Migdale Transport Ltd. Har adresse i Bonar Bridge i Skottland, og har hatt nær kontakt med norske brønnbåtrederi og med brønnbåter fra Aas Mek. Verskted gjennom mange år. I 2016 kjøpte Migdale brønnbåten Rofisk fra Rostein AS. Denne ble bygd på Aas i 2000 og laster 650 kubikkmeter. I januar 2010 tok Migdale inn nybygde Victoria Viking som da tilhørte rederiet Herøyværing på charter. Også denne ble bygd på Aas med verftets eget design.



En viktig årsak til at Migdale Transport nå har bestilt en ny brønnbåt hos Aas er kjennskapet til verftets design og gode erfaringer med båter som er bygd der.