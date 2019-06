Aasen Shipping har bestilt to bulkskip

Aksel U. Johannessen (t.v.) sammen med onkel og grunnlegger Hans Martin Torkelsen. Foto: Kurt W. Vadset

Fartøyene som leveres i 2021 skal bygges i Nederland og får hybrid fremdrift.



Aasen Shipping signerte i går kontrakt for bygging av to nye hybride bulk carriers ved det nederlandske verftet Royal Bodewes for levering i 2021, går det frem av en pressemelding.



Fartøyene vil bli de mest miljøvennlige noensinne bygget innen sitt segment, utstyrt med hybrid fremdrift system. Og antakeligvis de aller første hybride bulk carriers.



Fartøyene blir 119,95 meter lange, 15,80 meter brede og draft blir på 7,50 meter. Dødvekt: 9150 tonn, bruttotonnasje 5700.



Hovedmotoren blir en Wärtsilä 8L26 2600 kW. Batterikapasitet: 339 kWh. Lading/avladning blir 900 tonn pr time.



Videre kan det nevnes: skrogutformingen gir lavt drivstofforbruk, batteripakke reduserer motorens kjøretid, noe som reduserer drivstofforbruket med mer enn 350 tonn per år, med kun batterifremdrift gir det reduserte utslipp og støy under manøvrering i havn. Med tilgang på elektrisk kraft fra land, vil gjøre opphold med resultat komplett fritt for utslipp. Skipene vil også være tilpasset fremtidig fuel som hydrogen (fuel cell).



Aasen Shipping er et familieeid rederi med base i Mosterhamn. Det ble etablert av Hans Martin Torkelsen i 1981 og eier nå seks bulk carriers. De har selv full kommersiell og teknisk ledelse av fartøyene.



I pressemeldingen sier de at det er glade for å kunne tilby disse spesielle skipene til sine kunder.