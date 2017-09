ABB kjøper GE Industrial Solutions

Oppkjøpet styrker ABBs globale posisjon innen elektrifisering. Foto: ABB

ABB annonserte 25. september oppkjøpet av GE Industrial Solutions, GEs globale elektrifiseringsvirksomhet. GE Industrial Solutions har gode kundeforhold i over 100 land og en etablert installert base med sterke røtter i Nord-Amerika, ABBs største marked. GE Industrial Solutions har hovedkontor i Atlanta, Georgia, og har rundt 13 500 ansatte over hele verden.



– Med GE Industrial Solutions styrker vi vår nummer to posisjon innen elektrifisering globalt og utvider vår tilgang til det attraktive nordamerikanske markedet, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer, i en pressemelding fra konsernet.



GE Industrial Solutions vil bli integrert i ABBs divisjon Electrification Products (EP), noe som resulterer i en unik global portefølje og et svært omfattende tilbud for nordamerikanske og globale kunder, heter det i pressemeldingen.