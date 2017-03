ABB leverer fremdriftssystem til ny FSRU

Illustrasjon: BW Group

ABB skal levere kraft- og elektrisk fremdriftssystem til en ny FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) for BW Group, heter det i en pressemelding.



Skipet skal overvåkes av ABBs samhandlingssentre, blant annet på Billingstad utenfor Oslo. Utstyret om bord sender data til ABBs landbaserte samhandlingsentre slik at både ABB og rederiet kan ha en proaktiv tilnærming til vedlikeholdet gjennom hele fartøyets levetid.



- Moderne kraftsystemer må både være effektive og online. Vårt utstyr vil optimalisere drivstoffeffektiviteten samtidig som våre samhandlingssentre vil overvåke fartøyet for optimalisering av vedlikeholdet, sier Sindre Sætre, leder for marinevirksomheten i ABB i Norge, i pressemeldingen.



FSRU-en er bestilt av Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) og har en kapasitet på 174 000 kubikkmeter. Fartøyet bygges ved DSMEs verft i Okpo i Sør-Korea med forventet levering i 2019.