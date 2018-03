ABB leverer til Statoil-skip

ABB leverer styrings- og kraftsystem tilpasset nye energibærere til Statoil-skip.

Samsung Heavy Industries har tildelt ABB i Norge oppdraget å levere fremtidsrettede løsninger som skal gi bedre effektivitet og lavere utslipp enn tilsvarende fartøy, for to nye skytteltankskip som skal i drift for Statoil i Nordsjøen og nærliggende områder.



ABBs likestrømsbaserte kraftsystem Onboard DC Grid skal bidra til lavere drivstofforbruk og utslipp på de nye skytteltankerne.



De to tankskipene med dobbelt kjøl på 125 000 tonn dødvekt skal leveres av det sørkoreanske verftet Samsung Heavy Industries i 2019. Skipene er bestilt av AET, et av verdens ledende petroleums- og kjemikalierederier. De skal benyttes for transport av olje fra Statoils oljefelt på norsk og britisk kontinentalsokkel til landbaserte terminaler.

– Skytteltankerne er bygget for en levetid på 30 år i Nordsjøen med de tøffeste værforhold. De er robuste, konkurransedyktige og fremtidssikret mot forventede miljøkrav blant annet ved å være forberedt for nye energikilder og –bærere, sier Sindre Sætre, leder for marinevirksomheten ved ABB i Norge, i en pressemelding.



De spesialbygde DP2-bøyelasterne (dynamisk posisjonering klasse 2, som kan håndtere én teknisk feil uten systemsvikt) utstyres med omfattende styrings- og kraftløsninger fra ABB, inkludert selskapets likestrømbaserte og prisvinnende kraftdistribusjonssystem Onboard DC GridTM. Kraftdistribusjonssystemet er utviklet hos ABB i Norge og er ekstra fleksibelt og velegnet for integrasjon av hastighetsstyrte generatorer, energilagring og nye energikilder som brenselsceller, heter det i pressemeldingen.

Over ti prosents reduksjon

ABBs integrerte kraft- og automatiseringsløsninger vil spille en nøkkelrolle for å sikre at de nye fartøyene oppnår høy drivstoffeffektivitet. En skytteltanker av tilsvarende tonnasje vil normalt bruke 8000-9000 tonn drivstoff årlig, mens ABBs løsninger kan bidra til årlige innsparinger på opptil 1000 tonn, eller mer enn ti prosent.

Når tankerne settes i drift, vil de kobles til ABBs samhandlingssentre (Collaborative Operations Centers), blant annet på Billingstad utenfor Oslo. Samhandlingssentrene overvåker ytelsene i ABB-utstyret om bord og kan forutse kommende problemer og bidra til feilsøking dersom noe uforutsett inntreffer. ABB estimerer at dette reduserer serviceoppdrag om bord med opptil 70 prosent samtidig som kostnader i dokk kan halveres, da serviceingeniører, utstyr, verktøy og/eller komponenter kan være på plass fra starten av oppdraget.

Kraftsystemet om bord skal styres av ABBs integrerte kraft- og energistyringssystem som kan sørge for at de strømproduserende generatorene kan kjøre på variabel hastighet på en optimal måte. Dette i motsetning til konvensjonelle vekselstrømsystemer, hvor generatorene kjører på fast hastighet uavhengig av kraftbehovet om bord. Det fører til unødvendig motorslitasje og dårlig drivstoffeffektivitet ved lave laster.

Det integrerte kraft- og energistyringssystemet vil sammen med ABBs integrerte styrings- og overvåkingssystem sette mannskapet i stand til å operere skipets framdrift og dynamiske posisjonering med minimalt drivstofforbruk.