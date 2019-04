ABB vinner ny Ulstein-ordre

ABB leverer kraft, elektrisk fremdrift og automatisering til Lindblads nyeste luksuscruiseskip for arktiske strøk Illustrasjon: Ulstein Verft/Lindblad Expeditions Holdings Inc.

ABB har signert kontrakt med Ulstein Verft for det nye isgående skipet som bygges for Lindblad Expeditions. Ekspedisjonscruiseskipet får kraft, automatisering, fremdrift og digitale løsninger fra ABB i Norge.



Cruiseskipet skal ta passasjerer på bærekraftige og sikre utforskningstokt til fjerne, arktiske strøk. Søsterskipet Lindblad Expeditions National Geographic Endurance, er allerede under bygging ved Ulstein verft, og utrustes med tilsvarende ABB-løsninger. Det nye søsterskipet vil romme 126 passasjerer i 69 luksuslugarer, og blir en del av Lindblad-flåten høsten 2021.



Skipene har is-klassifiseringen (PC5 Category A). De er designet for å tilfredsstille alle behov i arktiske strøk og sikre høyeste nivå av komfort og sikkerhet.



ABB leverer en komplett kraft-, distribusjons- og automatiseringsløsning, integrert via styringssystemet ABB Ability System 800xA, samt to 3,5 megawatt (MW) elektriske Azipod DO fremdriftsenheter. Systemene skal kobles til ABB Ability samhandlingssentre, for fjernovervåkning av skipssystemene og døgnkontinuerlig eksperthjelp, kommer det frem av en pressemelding.



"ABB er den eneste som tilbyr 360 graders roterbare elektriske fremdriftsenheter med høy nok is-klassifisering til å møte eierens krav. Deres Azipod er et girløst fremdriftssystem med integrert elmotor, enheten sitter på utsiden av skroget. Løsningen har blitt en industristandard for cruisesegmentet og reduserer drivstofforbruket med opptil 15 prosent sammenlignet med tradisjonelle akselbaserte fremdriftssystemer", heter det i pressemeldingen.



I tillegg til å redusere risikoen for hendelser til et minimum, har ABB estimert at fjerndiagnostikk og prediktive vedlikeholdstjenester kan redusere reparasjonskostnader og vedlikehold opptil 50 prosent, mens skipsbesøk av teknisk servicepersonell kan kuttes med så mye som 70 prosent.