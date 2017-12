Abyss Aqua kontraherer to nye fartøy

Arkivbilde av en tidligere levert NabCat til Abyss Aqua. Foto: Moen Marin

Serviceselskapet Abyss Aqua AS kontraherer sitt sjette og sjuende fartøy fra Moen Marin AS.



Abyss Aqua AS er et av Norges ledende selskaper innen oppdrettsservice og undervannsarbeid. Selskapet har inngått kontrakt med Moen Marin AS om leveranse av to NabCat 1498, kommer det frem av en pressemelding.



Begge fartøyene bygges med to etasjer. Dette skal gi mannskapet svært gode fasiliteter.

De to nyervervelsene blir Moen Marins leveranse nummer seks og sju til Abyss Aqua AS.

– Kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i utførelsen av arbeidsoppdrag har vært viktige faktorer i valg av båtleverandør. Det er akkurat det vi får fra Moen Marin, sier daglig leder i Abyss Aqua AS, Øystein Kjønhaug.



Båtene, som blir 14,98 meter lange, har en motoreffekt på 1000 hestekrefter fordelt på to Scania-motorer, og er utstyrt med Nogva HC-258 gir. To sidepropeller på 50 HK sikrer gode manøvreringsegenskaper i røffe farvann.

Den ene av de to NabCat-fartøyene blir utstyrt med dekkutstyr fra Aukra Maritime. For øvrig har begge fartøyene radiostyrt Palfinger-kran med et maksimalt løftemoment på solide 65 tonnmeter, 6,5 tonns vinsj og to capstaner med kapasitet på inntil åtte tonn.