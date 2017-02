Alle i Rolls-Royce Marine tilbydd sluttpakke

Etter planen skal sluttpakkene, som er tilbydd alle ansatte i Norge, tre i kraft allerede fra 1. mars. Selskapet tilbyr tre til sju måneders lønn utenom oppsigelsestiden avhengig av alder og ansiennitet, skriver Sunnmørsposten . Etter det avisen kjenner til, har de ansatte frist på seg til 12. februar med å søke.– Jeg vil gjerne understreke at dette er en frivillig ordning. Vi har ikke satt noe mål på antall søknader som kan komme inn, uttaler kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk til smp.no, og legger til at dette er ett av tiltakene konsernet gjennomfører for å kutte kostnader.

I utgangen av 2016 hadde Rolls-Royce Marine 1650 ansatte i Norge. De aller fleste av disse jobber ved de fem avdelingene i Møre og Romsdal i Ålesund, Ulsteinvik, Hjørungavåg i Hareid - og Longva og Brattvåg i Haram.

Rolls-Royce Marine har også tre avdelinger i Hordaland, rundt 30 ansatte i Trondheim og drøyt ti ansatte jobber i Oslo, melder Sunnmørsposten.