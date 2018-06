Alsaker Fjordbruk bestiller ny brønnbåt

Alsaker Fjordbruk har bestilt ny brønnbåt fra spansk verft. Illustrasjon: Salt Ship Design

Alsaker Fjordbruk på Onarheim har kontrahert ny brønnbåt med design fra Salt Ship Design. MMC First Process leverer en omfattende fiskehåndteringspakke til nybygget, i en rekordstor avtale for selskapet.



Fartøyet skal bygges av Astilleros de Murueta i Spania, og leveres fra verftet i 2020.



Partene har samarbeidet over lengre tid for å utvikle et brønnbåtdesign med utgangspunkt i skånsom fiskehåndtering i kombinasjon med sterkt fokus på hygiene, miljø og kvalitet. Fartøyet har flere nye og spennende designløsninger, og innebygd en stor fleksibilitet i forhold til ulike typer behandlingsmetoder, heter det i en pressemelding.



Samarbeidet med Alsaker og MMC First Process, som skal levere en stor fiskehåndteringspakke, har resultert i et svært effektivt fartøy med en unik operasjonell fleksibilitet. Det har vært et utstrakt samarbeid mellom de tre partene, der fiskevelferd, miljøkrav, energiforbruk og hygiene har stått i fokus.



– I utviklingen av systemet er det lagt stor vekt på fiskevelferd, med høye kapasiteter for å minimere alle operasjoner som kan stresse fisken. Systemet er svært fleksibelt og kan utføre det meste av kjente moduser i markedet, skriver MMC First Process om leveransen sin. Den omfatter også all vannbehandling og vaskeanlegg samt automasjonsanlegg.



Brønnbåten får et volum på over 5000 m3, og den vil kunne laste hele spekteret fra smolt til slaktefisk. Fartøyet blir 90,7 meter langt og 18,6 meter bredt.



Alsaker Fjordbruk på Onarheim er et vertikalintegrert oppdrettskonsern, og en av de største privateide aktørene innen produksjon av smolt og matfisk. Konsernet har utviklet og driver flere smoltanlegg, eget slakteri og har et stort antall matfiskkonsesjoner.



Salt Ship Design har for tiden 15 fartøysdesign under bygging ved norske og utenlandske verft. Selskapet melder at markedet er godt for tiden innen akvakultur og fiskeri. MMC First Process på sin side, har en ordrereserve på ca. en halv milliard kroner, med leveranser langt ut i 2019.