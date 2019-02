Antarctic Endurance - første spesialbygde krillbåt

18. januar ble Antarctic Endurance overlevert fra Vard Brattvåg AS til Aker Biomarine AS, Lysaker. Krillfartøyet er verftets byggenummer 883, og design er av type Vard 8 10.



Antarctic Endurance er verdens første krillskip bygget fra bunnen av. Tidligere fartøy av denne typen har vært ombyggingsprosjekter, enten fra trålere eller andre skip. Aker Biomarine, som for øvrig ble kåret til Europas mest innovative selskap i fjor, er en ledende aktør innen industrialisert krillfiske. 31. januar satte nybygget kursen mot Sørishavet, der fisket skal foregå. Les hele omtalen her.

