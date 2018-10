Åpnet nytt testanlegg for eksosrensing

Fra Wärtsilä Moss sitt nye testsenter for eksosrensing i Jeløyparken. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä åpnet sitt oppgraderte testanlegg for eksosrensning i Moss den 17. september 2018.



Selskapet skriver i en pressemelding at anlegget er viktig for utviklingen av eksosrenseteknologi, der Wärtsilä har en ledende markedsandelpå mer enn 40 prosent.



Oppgraderingen av testhallen omfatter installering av både en Wärtsilä 20-motor som kan benytte tung fyringsolje og et såkalt SCR-system (Selective Catalytic Reduction), som kan opererere i samspill med hverandre. Dette vil bidra til utvikling av nye og bedre løsninger for reduksjon av luftforurensning gjennom utslipp av eksos, mener Wärtsilä.



Oppgraderingen vil også gjøre det lettere å analysere og forbedre samspillet mellom motorer og reduksjonsutstyr. Det legges også opp til å raffinere og utvikle bedre løsninger for behandling av vaskevann og slam i eksosrensesystemer.



– I utviklingen av Wärtsiläs forsknings- og utviklingsstrategi er toppmoderne teknologi som gjør det mulig å øke den miljømessige bærekraften et viktig element. Ved å oppgradere og modernisere testanlegget i Moss tar vi et viktig skritt i arbeidet med å redusere miljøvirkningen av marine operasjoner, uttaler Sigurd Jenssen, direktør for avgassrensing i Wärtsilä Marine Solutions, i pressemeldingen.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, åpnet det nye anlegget. Foto: Wärtilä