Aqua Merdø – slaktefartøy som kutter mellomledd

24.mai ble Aqua Merdø overlevert fra Myklebust Verft AS til Dess Aquaculture Shipping AS, Grimstad. Designet er av type Salt 425 FHV fra Salt Ship Design AS. Fartøyet er verftets byggenummer 388.

Bløggebåten Aqua Merdø opereres av Marine Harvest i Ryfylke, der fartøyet slakter og transporterer laks. Spesialbåten har et “stun and bleed”-anlegg (avlivings- og bløggelinje) med kapasitet på 20.000 fisk per time. Den kan laste og frakte 400 tonn nedkjølt fisk fra merdene til slakteri på land.



