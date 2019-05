Aqua Nor gjennomføres som planlagt

Det er ingen tvil om at årets Aqua Nor blir arrangert som planlagt. Foto: Nor-FIshing.

Presseoppslag, både i Adresseavisen og andre steder, skapte en viss usikkerhet knyttet til årets Aqua Nor i Trondheim i august. Men styreleder Liv Holmefjord i Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer Aqua Nor, presiserer at messen avholdes som planlagt.



— Som arrangør har vi en avtale med Trondheim Spektrum om at Aqua Nor 2019 skal arrangeres på deres område og i deres bygg. Trondheim Spektrum har forsikret oss om at alle tillatelser og dispensasjoner for en vellykket gjennomføring av årets messe er på plass, sier styreleder Liv Holmefjord.



KOMMUNEN BEKREFTER Også Trondheim kommune slår fast at arrangementet ikke er i fare, og at messen skal arrangeres som planlagt fra 20. - 23. august i år, og det foreligger ingen planer om å hverken å flytte eller å avlyse arrangementet.



– Det medfører riktighet at det er trafikale utfordringer i forbindelse med oppgradering av veg og annen infrastruktur som skjer parallelt med utbyggingen av nye Trondheim spektrum. Dette har Trondheim kommune og samarbeidspartnerne hele tiden vært klar over. Det er både før og under hele anleggsprosessen satt inn tiltak som skal begrense ulempe og fare for beboere og andre som ferdes i området. Disse tiltakene vil selvsagt opprettholdes og eventuelt justeres opp etter behov. Også i fortsettelsen, så lenge det anses som nødvendig, heter det i pressemeldingen, som er undertegnet av rådmann Morten Wolden..



Han forsikrer at Trondheim kommune med samarbeidspartnere vil ta de grep som er nødvendig for at årets Aqua Nor-messe skal foregå under trafikalt trygge forhold.



SKAPTE USIKKERHET Usikkerheten oppsto etter at Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift sammen med SV i bygningsrådet ville ha et vedtak om å stanse bruken av Trondheim Spektrum på grunn av trafikksikkerheten.



Forslaget, som i praksis kunne betydd at messa måtte avlyses eller flyttes på kort varsel, ville gitt store konsekvenser, og ble møtt med sterk kritikk fra flere hold.



Blant annet Adresseavisen engasjerte seg på lederplass, og skriver at forslaget bærer preg av et ønske om å fortsette kampen om den omstridte storhallen som er bygget.



– Vi forstår godt innvendingene flere politikere har hatt mot prosessen som ledet frem til vedtaket om å bygge den nye storhallen på Øya. Men nå er vedtaket fattet, og hallen er i ferd med å bli ferdig. Da må også kampen mot Trondheim Spektrum ta slutt, mener avisen.