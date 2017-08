Aqua-Nor – større enn noen gang

Kronprins Haakon på tur omkring på messen. Foto: John Inge Vikan

Trondheim: Aqua-Nor 2017 ble tirsdag åpner av fiskeriminister Per Sandberg, med blant annet kronprins Haakon i salen og et stort oppmøte av besøkende og inviterte gjester. Og at årets messe er stor – ifølge messearrangøren større enn noen gang i arrangementets historie som strekker seg tilbake til 1979 – var tydelig, ikke minst om man så på den solide køen som ventet på å slippe inn. Faktisk strakte den seg flere hundre meter, og ut av selve messeområdet.



Messen er blitt stor, og forsvarer uten tvil å bli kalt verdens største innen havbruk. Fiskeridirektør Liv Holmefjord, som er leder for styret i Aqua-Nor, konstaterte at mens det til den første messen 1979 var 18 utstillere, har tallet i år passert 600. Og det til tross for at man har måttet si nei til mange som gjerne skulle vært med. Mellom 20 000 og 25 000 besøkende var forventet estimat fra arrangørene.



Etter messen var ferdig, ble det klart at hele 27 110 mennesker hadde vært innom.



Internasjonalt

Messen er også blitt sterkt internasjonal, noe som blant annet vises gjennom at hele åpningsseremonien fant sted på engelsk (og for så vidt gjennom at det kunstneriske innslaget ble fremført med svensk tekst …)



De 600 utstillerne i år kommer fra 25 land. Under den forrige messen i 2015 var det besøkende fra i alt 76 forskjellige land, og i år blir det sannsynligvis flere. I tillegg kommer en lang rekke delegasjoner fra ulike nasjoner, og fiskeriminister Sandberg benyttet også sin åpningstale til en hilsen til sine kolleger fra Island og Chile som også besøker messen.



Trenger plass

Og med både en næring og en messe i kraftig vekst er det behov for mer plass om man skal kunne ta i mot alle som ønsker å komme hit. Allerede under fjorårets Nor-Fishing lovte trondheimsordfører Rita Ottervik utvidelser og modernisering av anlegget på Nidarø. Siden har det blitt mye lokal, politisk støy om prosjektet, men både ordføreren, fiskeridirektøren og fiskeriministeren var klar på at det skal bli utvidelse og at den skal være klar til neste Aqua-Nor i 2019.



Rita Ottervik la også vekt på betydningen de to messene har for Trondheim:

– Ikke bare er messen verdens største, men den representerer også en viktig tradisjon. Og det er en næring som er viktig, både for byen, regionen, landet og for resten av verden, sa hun, og nevnte også verdien av arbeidet som er i gang for å etablere et Ocean Space Centre i Trondheim:

– For å vokse og løse sine oppgaver i fremtiden trenger næringen ny og bedre teknologi, og vi trenger bedre og mer nøyaktig kunnskap om havet. Og også samarbeidet vi nå ser for eksempel mellom olje/gassnæringen og havbruk er viktig for fremtiden. Og Aqua-Nor vil også ha en viktig plass i dette, sa hun.



Innovasjon

Innovasjon vil være viktig i dette arbeidet, og under Aqua-Nor blir det også delt ut en innovasjonspris. Også når det gjelder denne har det vært stor interesse i år, fortalte fiskeridirektøren. Hele 28 aktører fra 14 land meldte seg på konkurransen i år, og det er mer enn en fordobling av antallet for to år siden.



Og av de tre ”finaleaktørene”, trondheimsbedriftene Planktonic og OptoScale samt skotske Ace Aquatec, var det den sistnevnte som dro av gårde med seieren.

Ace Aquatec har laget en teknologi som ved hjelp av elektriske støt bedøver fisk og gjør den bevisstløs før den forlater vannet. Slik unngår man å stresse fisken og man har samtidig et langt mer humant alternativ til tradisjonelle mekaniske måter å gjøre sjødyr bevisstløs før slakting.









Fiskeriminister Per Sandberg sto for den offisielle åpningen av Aqua-Nor. Foto: John Inge Vikan Lange køer før åpningen av Aqua-Nor. Foto: John Inge Vikan Trondheims ordfører Rita Ottervik lovte større og mer moderne lokaler til neste havbruksmesse. Foto: John Inge Vikan Kronprins Haakon på plass under åpningen av messen, sammen med blant andre fiskeridirektør Liv Holmefjord og fiskeriminister Per Sandberg. Foto: John Inge Vikan Fiskeriminister Per Sandberg med vinneren av årets Innovasjonspris, adm. dir. Nathan Pyne-Carter fra skotske Ace Aquatec. Foto: John Inge Vikan Trondheimsordfører Ottervik, Kronprins Haakon, fiskeriminister Per Sandberg med flere, var innom flere messestander. Foto: John Inge Vikan