AquaShip kjøper to brønnbåtrederier

AquaShip vokser stadig og administrerende direktør Sverre Taknes har nå fått to nye brønnbåter i flåten. Foto: Frode Rabbevåg

AquaShip-gruppen har signert en avtale om å kjøpe de Austevoll-baserte rederiene Salmon Star AS og Gerda Sæle AS. Gjennom kjøpet får AquaShip styrket sin flåte med brønnbåtene Gerda Sæle og Martin Sæle. Begge skipene er på kontrakt for Grieg Seafood Shetland.



– Vi investerer for fremtiden og ønsker å vokse både mot britiske og norskbaserte oppdrettere. Vi er veldig glade for å realisere dette oppkjøpet, og vi er overbeviste om at dette vil være bra for både kunder og ansatte i de to selskapene, sier administrerende direktør i AquaShip, Sverre Taknes i en pressemelding fra selskapet.



Martin Sæle er det nyeste av de to fartøyene og ble levert fra Gondan i Spania i 2016. Det har en lastekapasitet på 1000 kubikkmeter. Gerda Sæle ble levert fra Alfa Marine i Høylandsbygd i 2000.

Over 300 ansatte De to rederiene som er kjøpt vil nå være en del av AquaShip Group som inkluderer Johnson Marine Ltd, Gripship AS og Aquaship Feedtrans AS. Etter oppkjøpet har AquaShip-gruppen til sammen 310 ansatte og en årlig omsetning på 550 millioner norske kroner.



AquaShip AS er en global leverandør av maritime tjenester til havbruksnæringen og har hovedkontor i Kristiansund. Etter det siste oppkjøpet består flåten av to nybygg og 29 eksisterende fartøyer som opererer i, Chile, Irland, Skottland, Shetland, Middelhavet, Island, Canada og Norge.