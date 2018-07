Arbeid for Far Statesman

Far Statesman er sikret arbeid i fem måneder fremover.

Rederiet SolstadFarstad forteller i en børsmelding at AHTS-fartøyet Far Statesman er sikret arbeid for fem måneder fremover



Kontrakten er inngått med ENI, og gjelder at skipet skal være støttefartøy under offshore boreoperasjoner på dypt vann utenfor Indonesia. Kontrakten løper fra juli.



Skipet blelevert fra Vard Langsten til daværende Farstad Shipping i 2013 , og var det sjette i en serie på åtte søsterskip. Det var verftets byggenr. 787, og har design UT 731 CD.