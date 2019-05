Arbeid for Olympic Orion

Olympic Orion med viktig kontrakt innen fornybar energi.

Rederiet Olympic Subsea, med hovedkontor i Fosnavåg, har sikret seg en kontrakt på seks måneder med påfølgende opsjoner for skipet OIympic Orion.



Skipet skal jobbe innenfor fornybar energi, kontrakten er inngått med Adwen GmbH, et datterselskap av Siemens Gamesa. Aktiviteten fra fornybar markedet utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for selskapet, og selskapet har etablert en sterk posisjon innenfor dette markedet.



TILLITSERKLÆRING Adm. dir. Stig Remøy sier at man ser på kontrakten som en stor tillitserklæring fra en av de største aktørene innenfor offshore vindmøller.



– Vi ser frem til å videreutvikle vårt forhold til Siemens, sier han.



SKIPET Olympic Orion er bygget ved Kleven, og ble overlevert sommeren 2012. Det hadde byggenummer 350, og var designet av Marin Teknikk, av type MT 6015. Det er i utgangspunktet bygget som en PSV.



I dag er skipet klargjort for subseaoperasjoner. Det er utstyrt med gangveisystem, 100 tonns kran og boligmodul for å utføre prosjekter på vindparker i Nordsjøen og i det Baltiske hav.