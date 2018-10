Arbeid for to Solstad-fartøy

Far Symphony

Solstad Offshore ASA har skrevet kontrakt med Fairfield Betula Limited for de to PSV-ene Far Symphony og Normand Auror.



De to skal arbeide i britisk sektor av Nordsjøen. Far Symphony går inn i en 18 måneders kontrakt, med opsjon for forelengelse. Dermed fortsetter den å betjene Fairfields virksomhet slik fartøyet har gjort siden april 2017. Kontrakten trer i kraft i løpet av oktober.



Normand Aurora går inn i en kontrakt for 12 måneder, med opsjon for forelengelse. Denne kontrakten gjelder fra midten av januar 2019.



- Solstad er fornøyd med at vi er anerkjent som en foretrukket leverandør av enda en viktig kunde i Nordsjøen. Dette sikrer allerede gode forbindelser med Fairfields, og vi håper det vil fortsette også i fremtiden, sier Jon Are Gummedal fra Solstad i en børsmelding.



Far Symphony er en PSV, bygget av Ulstein i 2003. Normand Aurora er bygget ved nederlandske Merwede Shipyard og ble overlevert i 2005.





Normand Aurora