Atlantic Towing kjøper Havyard-bygg

Atlantic Harrier, Havyard 833 WE. Illustrasjon: Havyard

Som tidligere børsmeldt (06.06 2019) har Havyard Ship Technology inngått kontrakt på ferdigstillelse av sitt bygg 126. Kunden er Canadiske Atlantic Towing Limited (ATL), kommer det frem av en pressemelding i dag.



Arbeidet med utrustningen starter umiddelbart ved Havyard Ship Technology, og skipet skal leveres i april 2020.



Atlantic Towing Limited er Canadas største offshore service rederi, og de opererer fartøy verden rundt ut fra sitt hovedkontor i Saint John, Canada.



Skipet de har kjøpt er av designtype Havyard 833 WE, en energieffektiv PSV med stor lastekapasitet, 1000 kvadratmeter arbeidsdekk og innredning for 54 personer. Fartøyet vil blant annet få isklasse ICE-1B for operasjon i kalde farvann, og en 650 kW batteripakke vil sørge for lavt dieselforbruk, heter det i pressemeldingen fra verftet.

Totalleveranse Skipet ble opprinnelig bestilt av en internasjonal kunde, men som følge av markedssvikten innenfor offshore ble skipsbyggingskontrakten kansellert i januar 2017. Etter en tid i opplag kan skroget endelig ferdigstilles, fortsatt som PSV men med noen mindre modifiseringer.



– Når den opprinnelige kontrakten ble kansellert valgte vi å legge skroget i opplag, og selv om vi unngikk den fulle kostanden ved å ferdigstille skipet har det likevel bundet opp en del kapital for oss. Det er veldig gledelig at vi nå har funnet en ny kjøper, og det vil ha en positiv likviditetseffekt for konserne, uttaler konsernsjef i Havyard Group, Geir Johan Bakke.



Dette er en totalleveranse fra Havyardkonsernet. Havyard Design & Solutions står for en optimalt energieffektiv design, Havyard Ship Technology utruster skipet, Norwegian Electric Systems leverer diesel elektrisk fremdriftssystem, energilagringssystem og bro. Havyard skal også levere sitt eget system for ballastrensing.



– Vi er svært tilfredse med å få på plass en avtale med Atlantic Towing for vårt bygg nummer 126, og ser frem til å starte samarbeidet med et solid internasjonalt rederi som dette. Vårt hovedfokus nå er å levere et fartøy av høy kvalitet til rett tid og kost, og vi håper dette er starten på et langt og godt samarbeid til glede for begge parter, sier Lars Conradi Andersen, Vice President Sales i Havyard Ship Technology.



Fakta om skipet:



L ength over all : approx. 89.70 m

Length between perpendiculars : approx. 76.20 m

Breadth, moulded : approx. 19.60 m

Depth to Main Deck : approx. 8.00