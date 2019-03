Atle Brynestad bestiller cruiseskip fra Damen

Slik blir det nye luksusskipet som SeaDream nå skal bygge hos Damen. Illustrasjon: SeaDream

SeaDream Yacht Club, som er grunnlagt og eies av den norske forretningsmannen Atle Brynestad, introduserer Global Yachting som et nytt segment i selskapet og bygger et nytt luksusskip. Damen Shipyards har fått oppdraget og skipet har allerede fått navnet SeaDream Innovation.



Det nye luksusfartøyet skal være ferdig fra verftet i september 2021. Cruiserederiet kaller nybygget en ny epoke og introduserer begrepet Global Yachting. Allerede i det første driftsåret vil skipet seile til alle syv kontinenter og besøke over 200 havner i 49 land. Gjestene vil utforske verdens fjerneste og unike destinasjoner, blant annet Svalbard, Nordvestpassasjen, Antarktis, norske fjorder, Japan, New Zealand, Fijiøyene og Great Barrier Reef.

En gammel drøm – Dette prosjektet har vært en drøm for meg i mange år, sier Atle Brynestad, eier, styreformann og CEO for SeaDream i en melding fra selskapet. Det har vært et arbeid med kjærlighet å skulle være med på å utforme og skape dette fartøyet, fra interiøret og fasilitetene til rutene den skal seile i den første tiden, fortsetter han.



Med bare 110 eksklusive suiter med havsutsikt, vil SeaDream Innovation tilby en intim atmosfære om bord. Innovasjon er kombinert med elegant komfort, og alle rom og fasiliteter er designet for å heve gjestopplevelsen på sjøen, inkludert tre marinaer og uteservering.

Damen fikk jobben - Vi valgte Damen Shipyards på grunn av deres gode rykte og anerkjente historie som innovatører innen skipsbygging, sier Atle Brynestad. Damen Shipyards forsto vår visjon fra begynnelsen. Både Damen og SeaDream er familieeide bedrifter, noe som gjør Damen til en perfekt langsiktig partner for dette visjonære prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide tett med Damen-teamet for å gjøre denne drømmen til virkelighet, legger han til.



Nybygget vil bli på 15 600 bruttotonn og 155 meter langt. Om bord vil SeaDream tilby en ekte yachting-livsstil med høyt servicenivå, 5-stjerners spisesteder, luksuriøs innkvartering, sjenerøse utendørsområder og inspirerende reiseruter.

Rederiets tredje skip Det var i 2001 Brynestad introduserte kresne reisende til SeaDream-opplevelsen, hvor uformell eleganse og intime havner har vært kjennetegnet. Før SeaDream ble den norske gründeren allerede anerkjent som leder i bransjen da han som eneste eier og grunnlegger av Seabourn Cruise Line bygde Seabourn Pride i 1988, etterfulgt av ytterligere to luksuriøse cruiseskip.



SeaDream Yacht Club disponerer nå to fartøy, SeaDream1 og SeaDream2 som begge går i Middelhavet i sommerhalvåret i Caribbean i vinterhalvåret. Rederiet har hovedkontor i Miami i Florida og norgeskontor på Billingstad i Asker

