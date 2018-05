Austral Fisheries velger Brunvoll

Austral Fisheries velger Brunvoll utstyrspakke til verdens første kombinerte trål-, line- og teinefartøy.



Brunvoll har signert kontrakt på framdrift-, manøvrering- og kontrollsystem med Baatbygg AS for en fiskebåt for kombinert trål-, line- og teinefiske. Fiskebåten som er designet av Skipskompetanse AS er til rederiet Austral Fisheries, Australia. Leveransen fra Brunvoll skal skje innen Q3 2019, melder de i et presseskriv.



Austral Fisheries legger stor vekt på bærekraftig fiske, og miljøvennlig drift fra skip og framdriftssystem. Systemleveransen fra Brunvoll består av et gir- og cp-propellanlegg med dyse, tunnel thruster, ror og styremaskin, nødtelegrafsystem og komplett kontrollsystem.



Propellanlegget er et hybrid twin-in single-out gir med far/sønn kombinasjon av to dieselmotorer som kjører flytende frekvens, og en elektromotor for diesel-elektrisk driftsmode. Systemet gir stor fleksibilitet og høy grad av redundans med drift fra 3 mulige motorløsninger. Anlegget er forberedt for installasjon av eventuell batteripakke for ytterligere fleksibilitet og optimal drift, står det i pressemeldingen.