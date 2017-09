Australia-kontrakt til Vard

Det nye skipet får design type VARD 6 01. Illustrasjon: Vard Design

Vard melder i dag at de har inngått kontrakt med australske Coral Expeditions for byggingen av et ekspedisjonsskip.



Det nye skipet er designet av Vard Design i Ålesund og får design type VARD 6 01 med en lengde på 93,5 meter og bredde på 17,2 meter. Skipet vil ha en kapasitet på 120 passasjerer. Levering er satt til første kvartal 2019 fra Vard Vung Tau i Vietnam.



– Jeg vil ønske Coral Expeditions velkommen til Vard. Vi er beæret over at de har valgt oss som leverandør av både design og bygging for deres nye ekspedisjonsskip. Vards erfarne skipsbyggere og våre spesialiserte datterselskaper i Norge og utlandet ser frem til å samarbeide med teamet fra Coral, sier adm. dir. i Vard Roy Reite.



Med 34 år i bransjen er Coral Expeditions anerkjent som Australias lengst etablerte og mest dekorerte cruiseoperatør innen ekspedisjonssegmentet av markedet. Selskapet startet med cruise til Great Barrier Reef og har siden vokst til tre fartøy som inkluderer to katamaraner og flaggskipet Coral Discoverer. Med hovedkvarter i Cairns tilbyr Coral Expeditions cruise til eksotiske deler av verden som Great Barrier Reef, Kimberley regionen, Kapp York, Arnhem Land, Papua Ny-Guinea, Indonesia, øyene sør i Stillehavet, Tasmania og Sørøst-Asia.