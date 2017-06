Avansert kabellegger fra Kleven

10. april ble NKT Victoria overlevert fra Kleven Verft AS til NKT Cables Group AS, Danmark. Fartøyet er verftets byggenummer 372. Design er av type SALT 306 CLV, fra Salt Ship Design AS.

Kabelleggeren NKT Victoria gikk rett fra dåp og ut i jobb, for å legge undervannskabler på nordkysten av Skottland. Fartøyet er blant verdens mest avanserte i sitt slag, med et design som tar utgangspunkt i verftets omfattende erfaringer med offshoreinstallasjoner.



Remøy Management står for bemanning og drift av skipet. Med sin lengde på 140 meter og bredde på 30 meter, er dette et av de største fartøyene Kleven har levert. Les hele omtalen her.

