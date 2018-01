Avklaring om kystruta til påske

Fristen for å gi anbud ble i starten av januar forlenget til 12. januar, slik at de som ønsket det kunne legge inn miljøelement i sine anbud. Det er kjent at dagens operatør på strekningen, Hurtigruten AS, kommer til å by på alle de tre pakkene anbudet er delt i, og det er også en rekke andre som har meldt sin interesse.– Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.For øvrig ønsker Samferdselsdepartementet å inngå en kontrakt så raskt som mulig, fortrinnsvis før påsken 2018. Tidsløpet for det videre arbeidet avhenger av hvor omfattende evalueringen og kontraktsforhandlingene blir. Inntil valg av leverandør(er) er meddelt, vil ikke departementet kommentere hvem eller hvor mange som har levert tilbud. Dette skyldes at kunnskap om hvor mange og hvem som har levert tilbud mens konkurransen pågår, kan påvirke utfallet av konkurransen. Hurtigruten AS har tidligere kjøpt tilbake skipet Richard With, som man har leid inn etter at det ble solgt på 90-tallet. Også Nordlys har hatt andre eiere, men nå kjøpes også dette skipet tilbake.Begge skipene ble solgt til kommandittselskaper for å få inn penger i en tid der de tidligere Hurtigruten-selskapene OVDS og TFDS sto overfor store finansielle utfordringer. Siden har de blitt leid tilbake gjennom langsiktige avtaler.Begge skipene skal nå gjennom en omfattende oppgradering, forteller rederiet i en pressemelding.