Beskyttelseskapper skal forlenge levetiden

Med den nystartede bedriften ProChafe, vil Per Arne og Christian Sandøy beskytte tau, kjetting og slange med ekstremt slitesterke beskyttelseskapper.

Det satses på innovative løsninger når far og sønn Per Arne og Christian Sandøy etablerer seg i Håhjem Industripark i Skodje kommune. Med ProChafe spesialiserer de seg på beskyttelseskapper til blant annet tau, kjetting, slanger, og annet som utsettes for stor slitasje i daglige arbeidsoperasjoner.

ENKLERE INSPEKSJON

Med seg på laget har de råvareleverandørene Teijin og James Dewhurst. Gründerne bak ProChafe henvender seg i hovedsak til maritim industri og den belastningen tau utsettes for.

Technical Sales Director Christian Sandøy har opparbeidet seg stor kjennskap til mange av problemstillingene ProChafe nå ønsker å møte med sine løsninger.

– Av erfaring vet jeg at det altfor ofte brukes tau uten beskyttelse fremfor fortøyningsliner, som er kappelagte og dermed beskyttet mot slitasje. En studie publisert av Samson viser at kappelagte fortøyningsliner vanskeliggjør inspeksjon. Når man ikke har tilgang til lastbærende del, mister man kontrollen over tauets tilstand. Fordelen med å kunne se lastbærende del er at man kan visuelt monitorere tauet kontinuerlig, noe som fører til en bedre beslutningsprosess for når tauet bør skiftes ut eller repareres.



Formålet til ProChafe er å nettopp løse slike problemstillinger. Gjennom å beskytte kritiske punkt på et tau med riktig materialkvalitet kan man få forlenget levetiden uten at det påvirker sikkerheten, sier Sandøy.

SKREDDERSYR LØSNINGER

Tau er ikke det eneste som trenger beskyttelse for lang levetid. ProChafe sikter seg inn på flere industrielle områder der utstyr som utsettes for slitasje trenger beskyttelse, og vil sammen med kundene skreddersy de beste løsningene. Christian Sandøy nevner blant annet løftestropper, hydraulikkslanger og kjettinger som eksempler.

– Vi kan gå inn og designe en spesifikk tekstil som skal passe til et bestemt formål, forteller han. Det som er viktig for oss, er å vite hvilket miljø produktet skal brukes i, og hvilken type slitasje det utsettes for.

UTVIKLER EGNE PRODUKTER

ProChafe har utviklet flere ulike produkter, med forskjellige materialer.



Sandøy nevner spesielt produktet CPRO, som han mener er revolusjonerende på grunn av materialkvalitet og konstruksjon. CPRO har i følge Sandøy høy styrke, er motstandsdyktig mot slitasje, tåler godt UV, er resistent mot en rekke forskjellige kjemikalier, fungerer godt ved store temperatursvingninger og har lav friksjonskoeffisient. Sytråden som brukes er laget med samme materialkvalitet, og er vekt for vekt 11 ganger sterkere enn stål.

– CPRO er utrolig lett, det flyter, trekker ikke vann og kan lett installeres «on-site.» Den kan leveres som permanent konstruksjon, med borrelås som lett kan åpnes og lukkes, eller med borrelås som låser seg permanent. Dette produktet beskytter både utstyret og omgivelsene. På grunn av materialets konstruksjon tror vi at det er mindre sannsynlighet for at ting skal feste seg til overflaten av produktet. I mange applikasjoner kan dette vise seg å være svært fordelaktig, forklarer han.

STERK I TROEN

Selskapet har vært i drift siden begynnelsen av april i år, men har allerede vekket interesse i flere markeder. Sandøy-karene har troen på at de har truffet et behov i markedet.

– Vi ser at selskaper over hele Norge, men også internasjonalt, har fattet interesse for oss og tatt kontakt via hjemmesiden vår, forteller daglig leder Per Arne Sandøy, som ser for seg stor aktivitet og produksjon fra lokalene ved Håhjem Industripark.