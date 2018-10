Bestiller enda en hurtigrute fra Kleven

Hurtigruten melder i dag at de har skrevet en intensjonsavtale om å bygge det tredje hybriddrevne ekspedisjonscruiseskipet på rad ved Kleven Verft AS i Ulsteinvik.

- Vi er strålende fornøyde med å kunne gå ut med planene om å bygge enda et revolusjonerende hybriddrevet ekspedisjonsskip. Dette grensesprengende skipet vil ta gjestene våre til noen av de mest spektakulære stedene på kloden – på en mer bærekraftig måte enn noen gang tidligere, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i pressemeldingen.

Skipet vil bli basert på de to avanserte, nestegenerasjons ekspedisjonscruiseskipene Hurtigruten har under bygging ved Kleven Verft i Ulsteinvik – spekket med grønn teknologi og avanserte løsninger.

Som MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen vil også det nye hybriddrevne ekspedisjonsskipet være spesialbygget for noen av verdens mest ekstreme områder, med spesialdesignet og isforsterket skrog.

- Dette er de grønneste og mest avanserte cruiseskipene verden noensinne har sett. Det er skip som flytter grenser og som setter en ny standard for hele den globale cruiseindustrien, sier Skjeldam.

Det nye hybridskipet skal etter planen leveres i løpet av andre kvartal 2021.



Skipet er planlagt med flere nyvinninger, blant annet ny teknologi og betydelig større batteripakker for å gjøre ekspedisjonsseilingene enda mer bærekraftige.

- Vi er takknemlige for tilliten Hurtigruten viser oss ved å signere intensjonsavtalen for et tredje, avansert ekspedisjonsskip, der vi kombinerer grønn teknologi med premium gjestekomfort. Dette er en bekreftelse på den unike kompetansen og fasilitetene vi har her på Kleven, sier administrerende direktør Olav Nakken ved Kleven Verft.





- Avtalen om et tredje ekspedisjonsskip vil også sikre arbeid til våre egne ansatte, og skape store ringvirkninger for lokale leverandører. Det er svært viktig for hele regionen, sier Nakken.

Med en voksende flåte på 17 spesialbygde ekspedisjonsskip, er Hurtigruten verdens største ekspedisjonscruiserederi. I 2018 seiler rederiets skip og gjester til 30 land og over 200 reisemål fra pol til pol – som Antarktis, Sør-Amerika, Norskekysten, Svalbard, Grønland, Nordvestpassasjen og andre arktiske destinasjoner.

- Vi ser en sterk vekst på tvers av alle markeder. Ekspansjonen vi har sett over de siste årene, er bare en liten begynnelse. Vi er sikre på at Hurtigruten – og vår ansvarlige og nyskapende satsing på verdens råeste skip og bærekraftig reiseliv – er en perfekt match for moderne, eventyrlystne gjester, sier Skjeldam.

Hurtigruten og Kleven Verft jobber videre med detaljer og avklaringer i intensjonsavtalen. Disse avklaringene er forventet i løpet av første kvartal 2019.